17-Jähriger stürzt nach Unfall in Bach - schwer verletzt

Oppenau (dpa/lsw) - Ein 17-Jähriger ist bei einem Unfall im Schwarzwald mit einem Leichtkraftrad über die Leitplanken in einen Bach gefallen und schwer verletzt worden. Der Unfall passierte in der Nähe des Parkplatzes zu den Allerheiligen Wasserfällen an der Kreisstraße 5370 Richtung Oppenau, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Feuerwehr habe den jungen Mann am Sonntagabend aus dem Gewässer gerettet. Der 17-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.