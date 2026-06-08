Alleinunfall

17-Jähriger stürzt nach Unfall in Bach - schwer verletzt

Nahe der Allerheiligen Wasserfälle gerät der Jugendliche mit einem Leichtkraftrad über die Leitplanke. Die Feuerwehr rettet ihn aus dem Wasser eines Bachs.

Der Unfall passierte nahe der Allerheiligen Wasserfälle. (Archivbild) Foto: picture alliance / dpa
Der Unfall passierte nahe der Allerheiligen Wasserfälle. (Archivbild)

Oppenau (dpa/lsw) - Ein 17-Jähriger ist bei einem Unfall im Schwarzwald mit einem Leichtkraftrad über die Leitplanken in einen Bach gefallen und schwer verletzt worden. Der Unfall passierte in der Nähe des Parkplatzes zu den Allerheiligen Wasserfällen an der Kreisstraße 5370 Richtung Oppenau, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Feuerwehr habe den jungen Mann am Sonntagabend aus dem Gewässer gerettet. Der 17-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. 

Zum genauen Hergang konnte der Polizeisprecher keine Angaben machen. Leichtkrafträder dürfen mit gültigem Führerschein bereits ab einem Alter von 16 Jahren gefahren werden.

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