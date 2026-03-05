Heidelberg

Jugendliche nach Motorradunfall schwer verletzt

Ein Leichtkraftrad prallt in Heidelberg gegen eine Mauer. Zwei Jugendliche werden schwer verletzt und befinden sich laut Polizei in «kritischem Zustand».

Die Jugendlichen sind schwer verletzt worden (Symbolbild) Foto: Patrick Seeger/dpa
Die Jugendlichen sind schwer verletzt worden (Symbolbild)

Heidelberg (dpa/lsw) - Zwei Jugendliche sind bei einem Motorradunfall in Heidelberg schwer verletzt worden. Der 16-jährige Fahrer verlor in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Leichtkraftrad und prallte gegen eine Mauer, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Fahrer und seine gleichaltrige Mitfahrerin befinden sich den Angaben nach in «kritischem Zustand». 

Ob damit Lebensgefahr gemeint ist, konnte der Sprecher nicht sagen. Sie wurden von einem Notarzt versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Ein Rettungshubschrauber wurde zu dem Unfall angefordert, blieb allerdings ungenutzt.

