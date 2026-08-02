Jugendlicher stirbt bei Motorradunfall
Ein Jugendlicher verunglückt mit seinem Motorrad tödlich. Ein Sachverständiger ermittelt. Die Ursache ist bislang unklar.
Appenweier (dpa/lsw) - Ein Jugendlicher ist bei einem Motorradunfall auf der Autobahn 5 gestorben. Der 16-Jährige sei allein zu Fall gekommen und über der Leitplanke gestürzt, teilte die Polizei mit. Die Ursache für den Unfall bei Appenweier (Ortenaukreis) ist bislang unklar. Die Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Jugendlichen feststellen. Ein Sachverständiger soll den Unfallhergang klären.