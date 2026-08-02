Auf Autobahn

Jugendlicher stirbt bei Motorradunfall

Ein Jugendlicher verunglückt mit seinem Motorrad tödlich. Ein Sachverständiger ermittelt. Die Ursache ist bislang unklar.

Die Hintergründe des Unfalls sind bislang noch unklar. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Hintergründe des Unfalls sind bislang noch unklar. (Symbolbild)

Appenweier (dpa/lsw) - Ein Jugendlicher ist bei einem Motorradunfall auf der Autobahn 5 gestorben. Der 16-Jährige sei allein zu Fall gekommen und über der Leitplanke gestürzt, teilte die Polizei mit. Die Ursache für den Unfall bei Appenweier (Ortenaukreis) ist bislang unklar. Die Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Jugendlichen feststellen. Ein Sachverständiger soll den Unfallhergang klären.

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