Unfälle

17 Jahre alter E-Scooter-Fahrer schwer verletzt

Ein junger Mann weicht einem Auto aus und stürzt. Der Autofahrer hält zunächst nicht an.

Der 17-Jährige wurde schwer verletzt. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Der 17-Jährige wurde schwer verletzt. (Symbolbild)

Frankfurt (dpa/lhe) - Ein 17 Jahre alter E-Scooter-Fahrer ist bei einem Ausweichmanöver in Frankfurt schwer verletzt worden. Er sei zuvor am Mittwochabend mittig auf der Straße gefahren, teilte die Polizei mit. Dann sei er einem entgegenkommenden Auto ausgewichen und gestürzt.

Der 19 Jahre alte Autofahrer sei zunächst geflüchtet. Ein Zeuge habe ihn aber zum Anhalten gebracht, hieß es. Das Kennzeichen des E-Scooters habe eigentlich zu einem anderen E-Scooter gehört.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
E-Scooter-Fahrer bei Gernsheim schwer verletzt
Unfälle

E-Scooter-Fahrer bei Gernsheim schwer verletzt

Ein E-Scooter-Fahrer wird auf der Bundesstraße 426 von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Er wird in ein Krankenhaus gebracht.

18.06.2026

17-jähriger E-Scooter-Fahrer lebensgefährlich verletzt
Schwerer Unfall

17-jähriger E-Scooter-Fahrer lebensgefährlich verletzt

Beim Zusammenstoß mit einem Auto wird der Jugendliche schwer verletzt. Wie kam es dazu?

22.05.2026

Junger E-Scooter-Fahrer bei Unfall verletzt
Unfälle

Junger E-Scooter-Fahrer bei Unfall verletzt

Ein 14-Jähriger prallt mit seinem E-Scooter gegen ein Auto und wird leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Eine andere Szene am Unfallort sorgt für Unverständnis.

11.09.2025

Auto erfasst zehnjährigen E-Scooter-Fahrer in Hünfelden
Unfall

Auto erfasst zehnjährigen E-Scooter-Fahrer in Hünfelden

Bei einem Unfall gerät ein Kind mit den Beinen unter ein Auto und wird leicht verletzt. Es hat einen E-Tretroller gelenkt. Ab welchem Alter ist das überhaupt erlaubt?

24.08.2025

Rheingau-Taunus-Kreis

Baum stürzt auf Auto: Fahrer leicht verletzt

22.12.2023