17 Jahre alter E-Scooter-Fahrer schwer verletzt
Ein junger Mann weicht einem Auto aus und stürzt. Der Autofahrer hält zunächst nicht an.
Frankfurt (dpa/lhe) - Ein 17 Jahre alter E-Scooter-Fahrer ist bei einem Ausweichmanöver in Frankfurt schwer verletzt worden. Er sei zuvor am Mittwochabend mittig auf der Straße gefahren, teilte die Polizei mit. Dann sei er einem entgegenkommenden Auto ausgewichen und gestürzt.
Der 19 Jahre alte Autofahrer sei zunächst geflüchtet. Ein Zeuge habe ihn aber zum Anhalten gebracht, hieß es. Das Kennzeichen des E-Scooters habe eigentlich zu einem anderen E-Scooter gehört.