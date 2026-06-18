Unfälle

E-Scooter-Fahrer bei Gernsheim schwer verletzt

Ein E-Scooter-Fahrer wird auf der Bundesstraße 426 von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Er wird in ein Krankenhaus gebracht.

Der E-Scooter-Fahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Der E-Scooter-Fahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)

Gernsheim (dpa/lhe) - Bei einer Kollision mit einem Auto bei Gernsheim ist ein 33 Jahre alter E-Scooter-Fahrer schwer verletzt worden. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Nach bisherigem Erkenntnisstand habe der 33-Jährige aus einem Feldweg kommend auf die Bundesstraße 426 fahren wollen als er beim Überqueren von dem Pkw erfasst worden sei. Der 37-jährige Autofahrer wurde nach Angaben der Polizei nicht verletzt.

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