Unfälle

1,7 Millionen Euro Schaden? Luxusauto steht in Flammen

Ein Luxus-Sportwagen brennt im Murgtal komplett aus. Der Fahrer kommt mit leichten Verletzungen davon – doch der Wertverlust könnte enorm sein.

Der Zeitwert des ausgebrannten Autos soll nach Angaben des Besitzers bei rund 1,7 Millionen Euro gelegen haben. (Symbolbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa
Der Zeitwert des ausgebrannten Autos soll nach Angaben des Besitzers bei rund 1,7 Millionen Euro gelegen haben. (Symbolbild)

Gernsbach (dpa) - Auf einer Landstraße im badischen Murgtal ist ein kostbarer Sportwagen aus noch nicht erklärbaren Gründen vollständig ausgebrannt. Nach Polizeiangaben stand der Flitzer um kurz nach 22.00 Uhr in Flammen. Der Fahrer habe sein Auto geparkt. Er habe sich selbst retten können und dabei leichte Verletzungen erlitten. 

Unklar sei bislang die Höhe des Sachschadens, sagte ein Sprecher des Offenburger Polizeipräsidiums. Der Fahrer habe den Zeitwert des Autos auf rund 1,7 Millionen Euro geschätzt. Zuvor hatten die «Badischen Neuesten Nachrichten» berichtet.

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