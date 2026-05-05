Polizei auf Spur von Sportwagen-Fahrer nach Crash bei Hanau
Ein Fahrer prallt mit seinem Luxusauto gegen die Leitplanke - und stellt das demolierte Fahrzeug auf einem Feld ab. Dank eines Hinweises könnte der Unbekannte laut Polizei bald überführt werden.
Hanau (dpa/lhe) - Die Polizei hat nach eigenen Angaben eine vielversprechende Spur zu dem Autofahrer, der einen völlig demolierten Sportwagen auf einem Feld bei Hanau abgestellt hat. Eine Zeugenaussage habe die Identifizierung deutlich vorangebracht, erklärte die Polizei auf Anfrage. Sie rechnet mit einem baldigen Ermittlungserfolg.
Bislang war demnach eine Identifizierung der Person nicht möglich. Es könne nicht zwingend davon ausgegangen werden, dass Halter und Fahrer dieselben Personen seien, sagte ein Sprecher.
Am Donnerstagabend soll der Sportwagen auf der A66 ins Schleudern geraten und zweimal gegen eine Leitplanke gestoßen sein. Der Fahrer habe das Auto dann auf einem Feld in der Nähe der B45 abgestellt. Dabei habe er ausgelaufene Betriebsmittel und Trümmerteile hinterlassen, so die Polizei. Die Beamten schätzen den Gesamtschaden an Auto und Leitplanke auf über 120.000 Euro.