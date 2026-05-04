Sportwagen nach Unfall im Feld abgestellt
Ein Fahrer prallt mit seinem Auto gegen die Leitplanke - und stellt das demolierte Fahrzeug auf einem Feld ab. Die Polizei ermittelt. Der Schaden soll im sechsstelligen Bereich liegen.
Hanau (dpa/lhe) - Ein Autofahrer soll auf der A66 in Hanau einen Unfall verursacht und seinen völlig demolierten Wagen auf einem Feld abgestellt haben. Dies teilte die Polizei mit. Demnach sei der Sportwagen laut Zeugen am Donnerstagabend ins Schleudern geraten und zweimal gegen eine Leitplanke gestoßen.
Der Fahrer soll den Sportwagen dann auf einem Feld in der Nähe der B45 abgestellt haben. Dabei habe er ausgelaufene Betriebsmittel und Trümmerteile hinterlassen, so die Polizei weiter. Die Beamten schätzen den Gesamtschaden an Auto und Leitplanke auf über 120.000 Euro und suchen nach dem Autofahrer.