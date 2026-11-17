Möckmühl (dpa/lsw) - In einem Wald bei Möckmühl (Kreis Heilbronn) sind mutmaßlich 17 Tauben ausgesetzt worden. Die Polizei ermittle wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz, sagte eine Sprecherin. Die Tiere waren ohne Käfig in dem Wald gefunden worden. Laut Polizei waren sie gesundheitlich sehr angeschlagen, unter anderem, weil sie nichts zu trinken bekommen hatten. Die Tierrettung kümmerte sich um sie. Nach Polizeiangaben handelt es sich um die Rasse «Usbekische Tümmler». Die Ermittler suchen jetzt Zeugen, die etwas über die Herkunft der Vögel wissen.