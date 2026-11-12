Kriminalität

Pferd schwer verletzt auf Weide gefunden – Polizei ermittelt

Auf einer Weide in Knüllwald ist ein Pferd schwer verletzt gefunden worden. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf einen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz.

Eine Tierärztin schloss aus, dass ein anderes Tier das Pferd verletzt haben könnte. (Symbolbild) Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa
Eine Tierärztin schloss aus, dass ein anderes Tier das Pferd verletzt haben könnte. (Symbolbild)

Knüllwald (dpa/lhe) - Ein Pferd im Schwalm-Eder-Kreis ist offenbar von Unbekannten schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fand ein Mitarbeiter eines Pferdehofs in Knüllwald-Niederbeisheim das verletzte Tier am Mittwochmittag auf einer Weide. Eine Tierärztin habe daraufhin eine tiefe Wunde an der Brust des eineinhalb Jahre alten Pferdes entdeckt. Die Wunde deute darauf hin, dass das Tier mit einem metallischen Gegenstand verletzt wurde, hieß es. 

Das verletzte Pferd wurde in einer Tierklinik notoperiert. Die übrigen sechs Pferde auf der Weide blieben unverletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und bat Zeugen um Hinweise.

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