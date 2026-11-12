Pferd schwer verletzt auf Weide gefunden – Polizei ermittelt

Knüllwald (dpa/lhe) - Ein Pferd im Schwalm-Eder-Kreis ist offenbar von Unbekannten schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fand ein Mitarbeiter eines Pferdehofs in Knüllwald-Niederbeisheim das verletzte Tier am Mittwochmittag auf einer Weide. Eine Tierärztin habe daraufhin eine tiefe Wunde an der Brust des eineinhalb Jahre alten Pferdes entdeckt. Die Wunde deute darauf hin, dass das Tier mit einem metallischen Gegenstand verletzt wurde, hieß es.