Nordhessen

Pferd tot aufgefunden – mutwillige Tötung möglich

Pferdebesitzer finden ihren etwa 20 Jahre alten Schimmel tot auf der Koppel. Die Umstände des Todes sind rätselhaft.

Zu den Todesumständen ermittelt nun die Polizei. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa
Zu den Todesumständen ermittelt nun die Polizei. (Symbolbild)

Trendelburg (dpa/lhe) - Besitzer eines Pferdes haben ihren etwa 20 Jahre alten Schimmel tot auf einer Pferdekoppel gefunden. Derzeit sei nicht auszuschließen, dass das Tier mutwillig getötet wurde, teilte die Polizei mit. 

Die Besitzer sahen das Pferd laut Polizei zuletzt am Dienstagvormittag unverletzt auf der Koppel in Trendelburg (Landkreis Kassel). Als sie am Nachmittag noch einmal zurückgekehrt seien, hätten sie das Tier leblos vorgefunden. Der sofort hinzugerufene Tierarzt konnte nach Angaben der Polizei nicht ausschließen, dass das Tier vorsätzlich verletzt wurde. 

Die Polizei ermittelt nun zu den Umständen des Todes und wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.

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