Leichenfund

85-jährige Frau bei Waldstück tot aufgefunden

Seit vergangenem Samstag fehlte von einer 85-Jährigen aus Königheim jede Spur. Nun ist sie tot gefunden worden – was bisher über die Umstände bekannt ist.

Vermisste Frau wird tot in der Nähe eines Waldstücks entdeckt. (Archivbild) Foto: Jens Büttner/dpa
Vermisste Frau wird tot in der Nähe eines Waldstücks entdeckt. (Archivbild)

Königheim (dpa/lsw) - Eine seit einigen Tagen vermisste 85-Jährige ist in Königheim (Main-Tauber-Kreis) tot aufgefunden worden. Eine Bekannte der Frau habe den Leichnam am Morgen in der Nähe eines Waldstücks entdeckt, berichtete die Polizei. Hinweise auf ein Gewaltverbrechen gebe es bisher nicht - die Kriminalpolizei ermittele jedoch zu den Todesumständen. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. Ob und wann die Leiche obduziert wird, konnte eine Polizeisprecherin zunächst nicht sagen. Die 85-Jährige war seit vergangenem Samstag vermisst worden.

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