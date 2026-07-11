Pferd haut aus Koppel ab und springt auf Polizeiauto

Winnenden (dpa/lsw) - Ein Pferd ist auf einem Waldweg in Winnenden (Rems-Murr-Kreis) auf die Motorhaube und gegen die Windschutzscheibe eines Polizeiwagens gesprungen. Das Pferd verletzte sich bei dem Sprung leicht, wie die Polizei mitteilte.

Die Polizeistreife war in der Nacht von Freitag auf Samstag in dem Waldstück zu einer gemeldeten Ruhestörung unterwegs, als ihr drei Pferde auf dem Waldweg entgegenkamen. Die Tiere waren wohl aus einer Pferdekoppel abgehauen und konnten mehrere Stunden später wieder eingefangen werden.