Kriminalität

18-Jähriger bedroht Männer mit vermeintlicher Schusswaffe

In der Nacht entsteht ein Streit zwischen vier jungen Männern. Plötzlich zückt einer von ihnen eine vermeintliche Schusswaffe und spricht eine Morddrohung aus.

Gegen zwei 18-Jährige wird nun wegen des Verdachts der Bedrohung ermittelt. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa
Gegen zwei 18-Jährige wird nun wegen des Verdachts der Bedrohung ermittelt. (Symbolbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Eine Bedrohung mit einer vermeintlichen Schusswaffe hat in Frankfurt einen nächtlichen Polizeieinsatz ausgelöst. Ein 18-Jähriger habe im Streit aus einem Auto heraus gedroht, zwei junge Männer umzubringen, teilte die Polizei Frankfurt mit. Ein anfänglicher Verdacht, dass dabei eine Schusswaffe zum Einsatz kam, hat sich laut den Beamten nicht bestätigt.

Die beiden jungen Männer seien an einem Fußgängerüberweg in der Nähe eines Nachtclubs mit zwei 18 Jahre alten Insassen eines Autos in Streit geraten. Der Beifahrer soll dann die vermeintliche Waffe gezückt und die Drohung ausgesprochen haben. Die unmittelbar alarmierte Polizei habe die beiden 18-Jährigen daraufhin ausfindig gemacht. Gegen sie wird nun wegen des Verdachts der Bedrohung ermittelt.

