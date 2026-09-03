18-Jähriger in Offenbach von Unbekannten attackiert
Die Polizei sucht Hinweise: Ein junger Mann wird bei einem Verkaufstreffen schwer verletzt und beraubt. Die mutmaßlichen Täter ergriffen die Flucht.
Offenbach (dpa/lhe) - Ein 18-Jähriger ist von zwei Unbekannten in Offenbach mehrfach mit einem stockähnlichen Gegenstand auf den Kopf geschlagen und schwer verletzt worden. Die Polizei nahm die Fahndung nach den mutmaßlichen Tätern auf.
Der Mann war am Mittwochabend mit einer Person für ein Verkaufsgeschäft verabredet gewesen, wie die Polizei mitteilte. Einzelheiten dazu wollte die Polizei mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht nennen.
Am verabredeten Treffpunkt habe der junge Mann statt seiner Verabredung die beiden Unbekannten angetroffen. Diese hätten den 18-Jährigen aufgefordert, ihnen seine Tasche auszuhändigen und mehrfach auf ihn eingeschlagen. Danach hätten die beiden mit der Tasche die Flucht ergriffen. Der junge Mann musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei bittet um Hinweise zu den mutmaßlichen Tätern.