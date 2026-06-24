Schwerverletzt

18-Jähriger trennt sich auf Baustelle zwei Finger ab

Ein junger Mann schneidet auf einer Baustelle mit einer Handkreissäge eine Spanplatte zu. Doch dann kommt es zum Unglück.

Wie es zu dem Arbeitsunfall kam, wird noch geprüft. (Symbolbild) Foto: Monika Skolimowska/dpa
Wie es zu dem Arbeitsunfall kam, wird noch geprüft. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Ein 18-Jähriger hat sich auf einer Baustelle in Stuttgart zwei Finger abgesägt. Rettungskräfte brachten ihn und die beiden Finger ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Ob sie wieder angenäht werden konnten, war nach Angaben eines Sprechers nicht bekannt. 

Der junge Mann hatte am Dienstag mit einer Handkreissäge eine Spanplatte zugeschnitten. Wie es zu dem Arbeitsunfall kam, wird noch geprüft. Einen technischen Defekt schloss die Polizei aus.

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