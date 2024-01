18. Januar als Meilenstein für viele Politikerkarrieren

Wiesbaden (dpa/lhe) - Der 18. Januar gilt als Meilenstein für viele Politikerkarrieren in Wiesbaden. So nehmen dann in der konstituierenden Sitzung des 21. hessischen Landtags zahlreiche neu gewählte Abgeordnete erstmals Platz im Parlament. Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) stellt sich der Wahl für die neue Legislaturperiode 2024 bis 2029.