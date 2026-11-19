19-Jährige kommt von Fahrbahn ab – Auto verliert Hinterachse
Eine junge Autofahrerin verliert in einer Kurve die Kontrolle über ihren Wagen: Sie wird schwer verletzt. Was bisher bekannt ist.
Wolpertswende (dpa/lsw) - Eine 19 Jahre alte Autofahrerin ist bei einem Unfall nahe Wolpertswende (Landkreis Ravensburg) schwer verletzt worden. Sie kam mit ihrem Wagen von der Straße ab, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Weitere Fahrzeuge sollen nicht beteiligt gewesen sein.
Demnach war die 19-Jährige am Mittwochabend mit ihrem Auto zwischen Wolpertswende und Aulendorf unterwegs, als sie in einer Kurve die Kontrolle über ihren Wagen verlor. Ersten Erkenntnissen zufolge soll die Frau zu schnell gefahren sein, so der Sprecher. Die Hinterachse des Autos wurde durch die Wucht des Aufpralls herausgerissen. Rettungsdienst und Notarzt versorgten die Fahrerin noch an der Unfallstelle und brachten sie in ein Krankenhaus.
Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die L284 gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen. Sie schätzt den Schaden auf rund 5.000 Euro.