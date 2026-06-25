19-Jähriger ertrinkt im Binninger See
Der Heranwachsende ist mit Freunden auf der Luftmatratze mitten im See - zum Ufer will er aber alleine schwimmen. Dabei endet das tragisch.
Hilzingen (dpa/lsw) - Ein 19-Jähriger ist beim Schwimmen im Binninger See bei Hilzingen (Kreis Konstanz) tödlich verunglückt. Er hatte sich zunächst mit Freunden auf einer Luftmatratze in der Mitte des Sees aufgehalten und wollte dann allein ans Ufer zurückschwimmen. Die Freunde blieben zurück, wie eine Polizeisprecherin sagte.
Dabei dürfte er die Entfernung zum Ufer unterschätzt haben und an seine körperliche Grenze geraten sein. Ob auch Strömungen in dem See herrschten, blieb unklar. Vermutlich sei er vor Erschöpfung unter Wasser geraten. Rettungsdienst und Feuerwehr suchten nach ihm, konnten ihn am Mittwoch aber nur noch tot aus dem Wasser bergen.
Der Binninger See ist ein Baggersee. Sein Durchmesser beträgt je nach Messpunkt zwischen circa 350 und 500 Metern.