75-Jähriger fällt in Fluss und ertrinkt

Neuental (dpa/lhe) - Ein Mann ist in einem Fluss nahe Neuental (Schwalm-Eder-Kreis) untergegangen und ertrunken. Der 75-Jährige sei am Dienstagabend in die Schwalm gefallen, teilte die Polizei mit. Ein Bekannter versuchte demnach vergeblich, ihn mit Hilfe einer Leiter aus dem Wasser zu retten und rief die Rettungskräfte. Die Feuerwehr habe den Senioren nach knapp zwei Stunden leblos in unmittelbarer Nähe gefunden und aus dem Fluss geborgen. Die Polizei geht von einem Unglücksfall aus.