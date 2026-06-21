Notfälle

23-Jähriger ertrinkt im Epplesee

Großeinsatz am Epplesee: Boote, Taucher und ein Hubschrauber suchen nach einem vermissten Schwimmer. Doch jede Hilfe kommt zu spät.

Für den Mann kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) Foto: Patrick Seeger/dpa
Für den Mann kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild)

Rheinstetten (dpa/lsw) - Ein 23 Jahre alter Mann ist im Epplesee in Rheinstetten (Kreis Karlsruhe) ertrunken. Einsatzkräfte der Feuerwehr, DLRG, Polizei und des Rettungsdienstes hätten den Mann nur noch bewusstlos aus dem Wasser geborgen, teilte ein Polizeisprecher mit. 

Demnach hatte eine Zeugin am Samstag beobachtet, dass der Schwimmer beim Baden nicht mehr auftauchte und alarmierte die Rettungskräfte. Boote und Taucher suchten das Gewässer nach dem Vermissten ab. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz, sagte der Sprecher. 

Nach rund eineinhalb Stunden fanden die Einsatzkräfte den 23-Jährigen im Wasser und konnten ihn nur noch tot bergen. Wie es zu dem Badeunfall kam, ist noch unklar.

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