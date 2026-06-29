Taucher im Einsatz

Suche nach vermisstem Schwimmer in Baggersee geht weiter

Ein junger Mann springt mehrmals in einen Baggersee. Plötzlich geht er vor den Augen seines Freundes unter - und ist verschwunden.

Rettungskräfte hatten bereits am Sonntag den See abgesucht. (Symbolbild) Foto: Thomas Banneyer/dpa
Rettungskräfte hatten bereits am Sonntag den See abgesucht. (Symbolbild)

Kehl (dpa/lsw) - Die Suche nach einem vermissten Schwimmer in einem Baggersee bei Kehl (Ortenaukreis) soll weitergehen. Vor den Augen seines Begleiters war der 28-Jährige nach mehreren Sprüngen in den See auf einmal untergegangen und nicht mehr aufgetaucht, wie die Polizei mitteilte. Der Freund versuchte noch, den jungen Mann am Sonntag herauszuziehen und über Wasser zu halten, was ihm aber nicht gelang. Auch andere Badegäste seien zu Hilfe gekommen, hieß es. 

Hinzugerufene Taucher der Feuerwehr versuchten, den 28-Jährigen mit einem Sonargerät ausfindig zu machen - jedoch ohne Erfolg. Der See ist den Angaben zufolge an dem Unglücksort 30, an manchen Stellen sogar bis zu 40 Meter tief. 

Die Polizei hat nun angekündigt, mit Polizeitauchern nach dem jungen Mann zu suchen. Der Einsatz soll laut einer Sprecherin am Vormittag geplant werden. Die Taucher würden am Nachmittag oder am Dienstag ins Wasser steigen.

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