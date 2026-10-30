Kriminalität

19-Jähriger soll Brände in zwei Bundesländern gelegt haben

Im Sommer kommt es in Grenznähe zwischen Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg zu einer Brandserie, bei der ein Unbekannter immer wieder Feuer gelegt haben soll. Nun gibt es einen Verdächtigen.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankenthal und der Polizei dauern an. (Symbolbild) Foto: Andreas Arnold/dpa
Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankenthal und der Polizei dauern an. (Symbolbild)

Haßloch/Hardheim/Höpfingen-Waldstetten (dpa) - Ein 19-Jähriger steht in Verdacht, wiederholt Brände in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg gelegt zu haben. Der Mann soll im Juli in Haßloch wenige Kilometer von der baden-württembergischen Grenze entfernt Feuer auf einem abgeernteten Feld gelegt haben, wie die Staatsanwaltschaft Frankenthal und das Polizeipräsidium Rheinpfalz gemeinsam mitteilten. 

Wenige Stunden später soll er zwei Heuballen in Brand gesetzt sowie in den darauffolgenden Wochen und Monaten mehrere Brände im Raum Haßloch gelegt haben. In Baden-Württemberg soll der wohnsitzlose 19-Jährige für insgesamt drei Brände in Hardheim und Höpfingen-Waldstetten verantwortlich sein. Die Hintergründe sind laut Mitteilung unklar. 

Gegen ihn wurde ein Untersuchungshaftbefehl unter anderem wegen des dringenden Tatverdachts der Brandstiftung in mehreren Fällen erlassen. Seit vergangenem Dienstag sitzt der Mann in einer Justizvollzugsanstalt.

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