Polizei

Haßloch: 19-Jähriger nach Brandserie in U-Haft

In Haßloch und Umgebung hat es seit Anfang Juli mehrfach gebrannt. Ermittler haben nun einen Tatverdächtigen ermittelt und festgenommen.

Symbolbild Foto: Adobe Stock
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Haßloch. Ein 19-jähriger Tatverdächtiger ist nach einer Vielzahl von Bränden seit Anfang Juli 2026 in Haßloch und Umgebung ermittelt und in Untersuchungshaft gebracht worden. Das teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit. Der 19-Jährige steht nach Angaben der Ermittler im dringenden Verdacht, neben zwei Bränden am 3. Juli 2026 im Bereich Haßloch in den darauffolgenden Wochen und Monaten für weitere Brände im Raum Haßloch verantwortlich zu sein. Zudem soll der 19-jährige Wohnsitzlose für drei weitere Brände in Baden-Württemberg verantwortlich sein.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ das Gericht einen Untersuchungshaftbefehl, unter anderem wegen des dringenden Tatverdachts der Brandstiftung in mehreren Fällen. Polizeikräfte verhafteten den Tatverdächtigen. Der Richter setzte den Untersuchungshaftbefehl in Vollzug, der 19-Jährige kam anschließend in eine Justizvollzugsanstalt.

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