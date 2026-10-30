Haßloch: 19-Jähriger nach Brandserie in U-Haft

Haßloch. Ein 19-jähriger Tatverdächtiger ist nach einer Vielzahl von Bränden seit Anfang Juli 2026 in Haßloch und Umgebung ermittelt und in Untersuchungshaft gebracht worden. Das teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit. Der 19-Jährige steht nach Angaben der Ermittler im dringenden Verdacht, neben zwei Bränden am 3. Juli 2026 im Bereich Haßloch in den darauffolgenden Wochen und Monaten für weitere Brände im Raum Haßloch verantwortlich zu sein. Zudem soll der 19-jährige Wohnsitzlose für drei weitere Brände in Baden-Württemberg verantwortlich sein.