Frankenthal: 14-Jähriger nach Serie von Raubtaten in U-Haft

Frankenthal. Ein 14-Jähriger steht im Verdacht, im Januar und Februar 2026 mehrere Raubdelikte und andere Straftaten begangen zu haben. Das teilten Staatsanwaltschaft und Polizei nun nach umfangreichen Ermittlungen in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit. Demnach soll der Jugendliche am Nachmittag des 21. Januars einen Tretroller in Harthausen entwendet haben.

Auch am 13. Februar soll er in Frankenthal in der Nähe des Hauptbahnhofes drei Raubtaten begangen haben. Dabei soll er gegen 12.30 Uhr zunächst einen 14-Jährigen und einen 15-Jährigen unter Vorzeigen eines Cuttermessers bedroht und Bargeld verlangt haben. Als beide angaben, kein Bargeld dabeizuhaben, soll er ihre Kleidung durchsucht haben. Dabei soll er 70 Cent gefunden, aber bei den Geschädigten belassen haben. Danach soll er den 15-Jährigen getreten haben und mit einem E-Scooter geflüchtet sein. Kurz nach dieser Tat soll er im Bereich der Unterführung des Hauptbahnhofs zwei weitere Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren bedroht haben. Er soll sie auf gleiche Weise zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert haben. Dabei soll er 15 Euro Bargeld entwendet haben und anschließend geflüchtet sein.

Einige Stunden später soll der Jugendliche gegen 15.40 Uhr in der Nähe des Frankenthaler Hauptbahnhofs einen 16-Jährigen bedroht und Geld gefordert haben. Da der 16-Jährige sich weigerte, soll es zu einer Rangelei gekommen sein. Dabei wurde der 16-Jährige leicht verletzt. Danach soll sich der Tatverdächtige entfernt haben. Außerdem soll der 14-Jährige am 27. Februar gemeinsam mit einem weiteren Jugendlichen im Parkhaus am Bahnhof Frankenthal die Scheibe eines geparkten Autos eingeschlagen und Münzgeld sowie Haus- und Garagenschlüssel entwendet haben. Zudem soll er die Beifahrertür zerkratzt und den Außenspiegel abgerissen haben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde nach Angaben der Behörden ein Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts der versuchten räuberischen Erpressung erlassen. Als Haftgrund wurde Wiederholungsgefahr angenommen. Polizeikräfte verhafteten den Tatverdächtigen am Sonntag und führten ihn dem Haftrichter vor. Dieser setzte den Haftbefehl in Vollzug. Der 14-Jährige kam in eine Jugendstrafanstalt.