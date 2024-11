19-Jähriger stellt sich nach Messerangriff an Tankstelle

Kassel (dpa/lhe) - Nach einem Messerangriff auf einen Mann in Kassel hat sich ein 19-Jähriger bei der Polizei gestellt. Das 28 Jahre alte Opfer ist nach einer Notoperation außer Lebensgefahr, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Kassel mitteilten. Mutmaßlich habe der Verdächtige sich wegen hohen Fahndungsdrucks bei der Polizei gestellt, hieß es. Er soll den 28-Jährigen in der Nacht zum Sonntag auf einem Tankstellengelände mit mehreren Stichen in den Oberkörper verletzt haben. Freunde des Opfers brachten ihn daraufhin ins Krankenhaus, wo er operiert wurde.