19-Jähriger in Frankfurt getötet

Frankfurt (dpa/lhe) - Ein 19-Jähriger ist mit schweren Verletzungen tot neben einem Parkhaus im Frankfurter Stadtteil Höchst entdeckt worden. Die Mordkommission der Kriminalpolizei ermittelt, da es sich um ein Tötungsdelikt handelt, wie eine Sprecherin der Polizei sagte.

Passanten hatten den jungen Mann am frühen Morgen entdeckt und den Rettungsdienst alarmiert, wie die Sprecherin weiter berichtete. Er habe in einer großen Blutlache gelegen. Der Notarzt konnte demnach nur noch seinen Tod feststellen.

Eine Obduktion wurde den Angaben angeordnet, um mehr über die Todesursache und den Tathergang herauszufinden. Zudem laufen Zeugenbefragungen. Der Polizeisprecherin zufolge muss der Ort, an dem der Tote gefunden wurde, nicht unbedingt auch der Tatort sein. Derzeit läuft die Spurensicherung, die Emmerich-Josef-Straße ist gesperrt.