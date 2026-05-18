19-Jähriger tot vor Parkhaus – Polizei geht von Unfall aus

Frankfurt (dpa/lhe) - Nach dem Fund eines toten 19-Jährigen vor einem Parkhaus im Frankfurter Stadtteil Höchst am Wochenende geht die Polizei – anders als ursprünglich angenommen – doch nicht von einem Tötungsdelikt aus. Der am Sonntag festgenommene 18 Jahre alte Tatverdächtige sei aus der Haft entlassen worden, teilte die Polizei mit. Es sei wahrscheinlich, dass es sich um einen Unfall handele.

Passanten hatten den Toten am frühen Sonntagmorgen um etwa 4.00 Uhr in der Emmerich-Josef-Straße entdeckt und den Rettungsdienst alarmiert, wie die Sprecherin weiter berichtete. Er habe in einer großen Blutlache gelegen. Der Notarzt konnte demnach nur noch seinen Tod feststellen. Der zunächst Verdächtige war am Sonntagnachmittag festgenommen worden.

19-Jähriger fiel laut Polizei aus großer Höhe

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