19-Jähriger von Kleinbagger getroffen und schwer verletzt

Tauberbischofsheim (dpa/lsw) - Bei einem Arbeitsunfall mit einem Kleinbagger ist ein 19-Jähriger in Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis) schwer verletzt worden. Ein 20-Jähriger fuhr am Donnerstagmorgen mit dem Bagger auf einem Feldweg an einem Radlader vorbei, während ihn der 19-Jährige einwies, wie ein Polizeisprecher sagte.

Dabei geriet der 20-Jährige beim Fahren offenbar versehentlich mit dem Ellenbogen an den Hebel für den Schwenkarm. Der Bagger drehte sich daraufhin zur Seite, der Schwenkarm erfasste den vor dem Fahrzeug stehenden 19-Jährigen und schlug anschließend in den danebenstehenden Radlader ein. Die Beifahrertür des Radladers wurde dabei beschädigt. Der 19-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.