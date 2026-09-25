Arbeitsunfall

19-Jähriger von Kleinbagger getroffen und schwer verletzt

Ein Bedienfehler an einem defekten Kleinbagger führte in Tauberbischofsheim zu einem schweren Unfall. Ein 19-Jähriger wurde verletzt und mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Ein Rettungshubschrauber brachte den Schwerverletzten in eine Klinik. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Ein Rettungshubschrauber brachte den Schwerverletzten in eine Klinik. (Symbolbild)

Tauberbischofsheim (dpa/lsw) - Bei einem Arbeitsunfall mit einem Kleinbagger ist ein 19-Jähriger in Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis) schwer verletzt worden. Ein 20-Jähriger fuhr am Donnerstagmorgen mit dem Bagger auf einem Feldweg an einem Radlader vorbei, während ihn der 19-Jährige einwies, wie ein Polizeisprecher sagte. 

Dabei geriet der 20-Jährige beim Fahren offenbar versehentlich mit dem Ellenbogen an den Hebel für den Schwenkarm. Der Bagger drehte sich daraufhin zur Seite, der Schwenkarm erfasste den vor dem Fahrzeug stehenden 19-Jährigen und schlug anschließend in den danebenstehenden Radlader ein. Die Beifahrertür des Radladers wurde dabei beschädigt. Der 19-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

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