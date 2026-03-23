Unfall

Arbeitsunfall beim Baumfällen - 22-Jähriger schwer verletzt

Ein wohl abgebrochener, dickerer Ast trifft einen jungen Arbeiter trotz Schutzausrüstung am Kopf. Warum hat die Polizei auch seinen Kollegen im Fokus?

Ein 22-Jähriger wird bei Baumfällarbeiten im Main-Kinzig-Kreis schwer verletzt. (Symbolbild) Foto: Philipp Schulze/dpa
Ein 22-Jähriger wird bei Baumfällarbeiten im Main-Kinzig-Kreis schwer verletzt. (Symbolbild)

Steinau an der Straße (dpa/lhe) - Beim Fällen eines Baumes im Main-Kinzig-Kreis hat ein 22-jähriger Arbeiter trotz Schutzausrüstung schwere Kopfverletzungen erlitten. Zusammen mit einem Kollegen hatte er im Wald bei Steinau entlang einer Landstraße Bäume gefällt, wie die Polizei mitteilte. Als die beiden Männer die Buche umsägten und diese umfiel, traf ein offenbar abgebrochener, dickerer Ast den 22-Jährigen. 

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Mit einem Rettungshubschrauber wurde er in eine Klinik geflogen. Die Polizei ermittelt zum genauen Hergang und prüft auch «eine mögliche fahrlässige Verursachung des anderen Arbeiters», wie es weiter auf Basis erster Erkenntnisse hieß.

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