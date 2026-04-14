Streit um Müll

20-Jähriger nach Messerangriff in U-Haft

Streit um Müll eskaliert: Ein 51-Jähriger wird in Reutlingen mit einem Messer schwer verletzt. Die Polizei sucht noch nach zwei möglichen Mittätern.

Die Polizei sucht noch nach den beiden anderen Männern. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Polizei sucht noch nach den beiden anderen Männern. (Symbolbild)

Reutlingen (dpa/lsw) - Weil er einen Mann im Streit um Müll mit einem Messer schwer verletzt haben soll, ist ein 20-Jähriger in Untersuchungshaft gekommen. Der 51-Jährige hatte nach Polizeiangaben drei junge Männer, die auf einer Parkbank in Reutlingen saßen, gebeten, ihren Müll wegzuräumen.

Daraufhin soll einer der Männer aufgestanden sein und den 51-Jährigen mit Pfefferspray bedroht haben. Der 20-Jährige habe den Mann dann mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt. Nach der Tat Ende März flüchteten alle drei Verdächtigen. Der 51-Jährige kam ins Krankenhaus.

Erst fast zwei Wochen später wurde der 20-Jährige festgenommen und ein Richter erließ Haftbefehl gegen ihn. Der Verdächtige ist der Polizei bereits wegen Körperverletzungsdelikten bekannt. Die Polizei sucht noch nach den beiden anderen Männern.

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