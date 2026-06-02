Messerattacke

Messerangriff in Hanau - 21-Jähriger schwer verletzt

Auf der Straße eskaliert ein Streit zwischen Männern. Was die Polizei bisher weiß.

Die Polizei hofft auf die Hinweise von Zeugen. (Symbolbild) Foto: David Inderlied/dpa
Die Polizei hofft auf die Hinweise von Zeugen. (Symbolbild)

Hanau (dpa/lhe) - Bei einer Auseinandersetzung in Hanau ist ein 21-Jähriger mit einem Messer schwer verletzt worden. Er sei in eine Klinik gebracht worden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit. Nach den bisherigen Ermittlungen war er am späten Montagabend mit drei weiteren Männern auf der Straße in Streit geraten, einer von ihnen stach wahrscheinlich mit einem Messer zu. Die Männer flüchteten, von ihnen fehlte zunächst jede Spur. Die Polizei hofft auf die Hinweise von Zeugen.

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