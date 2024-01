20-Jähriger stirbt nach Sturz durch Fausthieb

Kassel (dpa/lhe) - Ein 20-Jähriger ist im nordhessischen Kassel an den Folgen eines Sturzes durch einen Faustschlag gestorben. Die Kasseler Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei ermitteln wegen Körperverletzung mit Todesfolge gegen einen 17-jährigen Tatverdächtigen, wie sie am Mittwoch mitteilten. Die Tat ereignete sich demnach bereits am Abend des 20. Dezember in der Kasseler Innenstadt.