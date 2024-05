74-Jähriger stirbt nach Sturz mit Roller

Darmstadt/Pfungstadt (dpa/lhe) - Ein Rollerfahrer ist bei einem schweren Unfall im Landkreis Darmstadt-Dieburg tödlich verletzt worden. Der 74-Jährige fuhr am Montagmorgen auf der Landesstraße 3097 in Richtung Darmstadt, wie die Polizei mitteilte. Auf Höhe der Brücke der A67 verlor er demnach aus zunächst unbekannter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug und stürzte am rechten Fahrbahnrand zu Boden. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus. Dort starb er den Angaben zufolge am Nachmittag. Die Polizei sucht nach Zeugen.