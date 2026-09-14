21-Jähriger überschlägt sich mit Auto - illegales Rennen?
Mit hoher Geschwindigkeit rast ein 21-Jähriger durch Stadtallendorf und kracht gegen eine Verkehrsinsel - die Folge eines illegalen Rennens?
Stadtallendorf (dpa/lhe) - Ein 21-jähriger Autofahrer ist in Stadtallendorf im Landkreis Marburg-Biedenkopf gegen eine Verkehrsinsel gefahren und hat sich anschließendem mit dem Wagen mehrfach überschlagen. Er wurde den Angaben zufolge lebensgefährlich verletzt. Nach aktuellem Ermittlungsstand habe er am Sonntagabend die Kontrolle verloren, als er mit erhöhter Geschwindigkeit eine Straße Richtung Niederklein fuhr, so die Polizei.
Die Polizei vermutet ein weiteres beteiligtes Fahrzeug, mit dem sich der 21-Jährige ein illegales Straßenrennen geliefert haben könnte. Zu einem Zusammenstoß sei es nach derzeitigen Ermittlungen nicht gekommen.
Die Feuerwehr befreite den Verletzten aus dem Auto. Er wurde noch vor Ort notfallmedizinisch behandelt und ins Krankenhaus gebracht. Mittlerweile sei er außer Lebensgefahr.