21-Jähriger wirft Müll und verletzt Tankstellenmitarbeiterin
Frühmorgens fliegt Müll auf das Gelände einer Tankstelle in Wolpertshausen. Dann schlägt ein Betrunkener einer Mitarbeiterin ins Gesicht.
Wolpertshausen (dpa) - Ein 21-Jähriger hat am frühen Morgen betrunken an einer Tankstelle in Wolpertshausen (Kreis Schwäbisch Hall) randaliert, Müll auf das Gelände geworfen und eine Mitarbeiterin der Tankstelle geschlagen. Wie die Polizei mitteilte, schlug er der 40-Jährigen ins Gesicht und verletzte sie leicht. Der Mann wurde festgenommen.