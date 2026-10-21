Randale

21-Jähriger wirft Müll und verletzt Tankstellenmitarbeiterin

Frühmorgens fliegt Müll auf das Gelände einer Tankstelle in Wolpertshausen. Dann schlägt ein Betrunkener einer Mitarbeiterin ins Gesicht.

Mann randaliert an Tankstelle. (Archivbild) Foto: Jens Büttner/dpa
Mann randaliert an Tankstelle. (Archivbild)

Wolpertshausen (dpa) - Ein 21-Jähriger hat am frühen Morgen betrunken an einer Tankstelle in Wolpertshausen (Kreis Schwäbisch Hall) randaliert, Müll auf das Gelände geworfen und eine Mitarbeiterin der Tankstelle geschlagen. Wie die Polizei mitteilte, schlug er der 40-Jährigen ins Gesicht und verletzte sie leicht. Der Mann wurde festgenommen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Überfall auf Tankstelle - Räuber flüchten ohne Beute
Überfall ohne Diebesgut

Überfall auf Tankstelle - Räuber flüchten ohne Beute

Zwei Unbekannte überfallen eine Tankstelle in Fulda – doch müssen am Ende mit leeren Händen verschwinden.

12.10.2026

Lorsch: Überfall in Tankstelle - 26-Jährige mit Waffe bedroht
Zeugen gesucht

Lorsch: Überfall in Tankstelle - 26-Jährige mit Waffe bedroht

In Lorsch überfällt ein Unbekannter eine Tankstelle. Dabei bedroht er die 26-jährige Mitarbeiterin mit einer Schusswaffe, bevor er mit seiner Beute flüchtet.

16.04.2026

Bewaffnet mit Macheten - Männer überfallen Tankstelle
Flucht auf Kinderfahrrad

Bewaffnet mit Macheten - Männer überfallen Tankstelle

Zwei Männer bedrohen eine Tankstellenmitarbeiterin mit Buschmessern und erbeuten eine unbekannte Summe Bargeld. Weniger einschüchternd als ihre Waffen sind die Fluchtfahrzeuge der Täter.

17.12.2025

42-Jähriger wegen Überfall auf Weinheimer Tankstelle in Untersuchungshaft
Kriminalität

42-Jähriger wegen Überfall auf Weinheimer Tankstelle in Untersuchungshaft

Maskiert und bewaffnet habe der Tatverdächtige eine Tankstellenmitarbeiterin in Weinheim zur Herausgabe von Bargeld gezwungen.

13.08.2025

Ofen für Tiefkühlpizza verwehrt: Randale an Tankstelle
Polizeieinsatz

Ofen für Tiefkühlpizza verwehrt: Randale an Tankstelle

Tankstelle oder Pizzeria? Ein Mann ist sich da offenbar nicht so sicher. Er will sich die gekaufte Tiefkühlpizza an der Tankstelle backen lassen. Und weil das nicht geht, zettelt er einen Streit an.

01.07.2025