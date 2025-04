21 Menschen mit Pfefferspray verletzt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Mit Pfefferspray hat ein 26-Jähriger in einem Restaurant im Frankfurter Bahnhofsviertel 21 Menschen verletzt. Er wurde am Samstagabend vorübergehend festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Der Mann sei zuvor mit einem anderen in Streit geraten und habe diesen durch das offene Fenster mit Pfefferspray im Restaurant besprüht.