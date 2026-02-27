Raum Pforzheim

215.000 Euro – Fußballmannschaft unter Geldwäscheverdacht

29 Vereinsmitglieder mit 215.000 Euro Bargeld am Flughafen: Was steckt hinter dem Geldwäscheverdacht gegen das Fußballteam aus dem Raum Pforzheim?

29 Vereinsmitglieder gelten als Beschuldigte (Symbolbild) Foto: Monika Skolimowska/dpa
29 Vereinsmitglieder gelten als Beschuldigte (Symbolbild)

Stuttgart/Pforzheim (dpa/lsw) -  Ein Fußballmannschaft aus dem Raum Pforzheim ist am Flughafen Stuttgart kontrolliert worden und steht nun im Verdacht der Geldwäsche. Insgesamt 29 Menschen des Vereins wollten in die Türkei einreisen und hatten insgesamt Bargeld in Höhe von rund 215.000 Euro bei sich, wie die Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart auf schriftliche Anfrage mitteilte. Zuerst berichteten die «Badischen Neuesten Nachrichten».

Die 29 Vereinsmitglieder hätten Einzelbeiträge von 4000 Euro bis 9900 Euro bei sich gehabt und wollten das Geld mutmaßlich in die Türkei ausführen. Die Beschuldigten befinden sich nach dem Vorfall Anfang Februar auf freiem Fuß. Angesichts der laufenden Ermittlungen könne aus ermittlungstaktischen Gründen keine weitere Auskunft erteilt werden.

