2. Bundesliga

2:2 in Bielefeld: Heidenheim verpasst vierten Sieg in Serie

Bielefeld geht früh in Führung, doch Heidenheim dreht das Spiel - am Ende reicht es für beide Teams nur zu einem 2:2-Remis.

Traf für Heidenheim zum Ausgleich: Budu Siwsiwadse Foto: Friso Gentsch/dpa
Traf für Heidenheim zum Ausgleich: Budu Siwsiwadse

Bielefeld (dpa) - Der 1. FC Heidenheim hat im Duell bei Arminia Bielefeld seinen vierten Sieg nacheinander in der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Das Team von Trainer Frank Schmidt kam bei seinem ersten Unentschieden in dieser Spielzeit nicht über ein 2:2 (1:2) hinaus. In der Tabelle liegt das Team mit 13 Punkten weiter auf dem dritten Platz.

Vor der nun anstehenden Länderspielpause steht die Arminia dagegen bei einem Saisonsieg und zwei Remis. Vor heimischer Kulisse ging sie durch Joel Grodowksi zwar in Führung (13.), musste dann aber zwei Rückschläge vor der Pause hinnehmen. Zunächst verwandelte Budu Siwsiwadse nach einer halben Stunde einen Foulelfmeter zum Ausgleich, ehe Paul Hennrich die überfällige Führung erzielte (45. +3). Der Neuzugang schlenzte den Ball von der Strafraumkante sehenswert ins lange Eck.

Nach dem Seitenwechsel zeigten sich die Gastgeber verbessert und belohnten sich für ihren Aufwand durch Felix Hagmanns Treffer zum 2:2 (55.). In der Schlussphase war Bielefeld näher am Sieg, kam aber nicht zum entscheidenden Treffer.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
2:1 gegen Bielefeld: Darmstadt erkämpft ersten Saisonsieg
Fußball

2:1 gegen Bielefeld: Darmstadt erkämpft ersten Saisonsieg

Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 bezwingt Arminia Bielefeld. Die Lilien können damit zumindest ein wenig aufatmen.

11.09.2026

Trainer Kniat verlässt Arminia Bielefeld
2. Bundesliga

Trainer Kniat verlässt Arminia Bielefeld

Mitch Kniat hat mit Arminia Bielefeld viel erreicht. Unvergessen bleibt der sensationelle Einzug ins DFB-Pokalfinale 2025. Nun trennen sich Trainer und Club. Warum?

23.05.2026

Desolater KSC verpasst in Bielefeld Sprung auf Platz drei
2. Fußball-Bundesliga

Desolater KSC verpasst in Bielefeld Sprung auf Platz drei

Erst vor einer Woche düpierte der KSC den FC Schalke 04. Bei Aufsteiger Arminia Bielefeld gibt es nun einen heftigen Rückschlag.

08.11.2025

2:2 gegen Bielefeld: Darmstadt verliert Anschluss
2. Bundesliga

2:2 gegen Bielefeld: Darmstadt verliert Anschluss

Mit einem Sieg wäre Darmstadt 98 in der zweiten Liga auf Rang vier geklettert. Doch gegen Aufsteiger Bielefeld reicht es nur zu einem Remis.

01.11.2025

2. Liga

Heidenheim weiter auf Bundesliga-Kurs - Sandhausen steigt ab

Heidenheim ist ein weiterer Schritt in Richtung Bundesliga gelungen. Am Tabellenende steht Sandhausen als erster Absteiger fest, Regensburg wird wohl folgen.

20.05.2023