2. Bundesliga

Trainer Kniat verlässt Arminia Bielefeld

Mitch Kniat hat mit Arminia Bielefeld viel erreicht. Unvergessen bleibt der sensationelle Einzug ins DFB-Pokalfinale 2025. Nun trennen sich Trainer und Club. Warum?

Mitch Kniat arbeitet in Zukunft nicht mehr für Arminia Bielefeld. (Archivbild) Foto: Carmen Jaspersen/dpa
Mitch Kniat arbeitet in Zukunft nicht mehr für Arminia Bielefeld. (Archivbild)

Bielefeld (dpa) - Trainer Mitch Kniat verlässt Arminia Bielefeld. Der ostwestfälische Traditionsclub und der 40-Jährige einigten sich einvernehmlich auf eine Trennung, wie der Fußball-Zweitligist mitteilte.

Kniat arbeitete drei Jahre bei der Arminia. Im vergangenen Jahr führte er den damaligen Drittligisten sensationell ins DFB-Pokalfinale, dort unterlag Bielefeld dem VfB Stuttgart mit 2:4. Zudem gelang der Aufstieg in die zweite Liga.

«Es waren sehr intensive und prägende Jahre, in denen wir gemeinsam sehr viel erreicht und Stadt sowie Verein mit herausragenden Erfolgen begeistert haben», sagte Sport-Geschäftsführer Michael Mutzel. «Es spricht für unsere vertrauensvolle Zusammenarbeit über die gesamte Zeit und auch jetzt, dass wir offen und ehrlich miteinander über unsere aktuellen Einschätzungen sprechen konnten – so, wie wir es in der Vergangenheit immer getan haben.» Man habe festgestellt, «dass wir bei der Zukunftsplanung nicht deckungsgleich sind».

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Kniat: Neue Ausrichtung «für beide Seiten der richtige Schritt»

Neben Kniat verlassen auch die Co-Trainer Dani Jara und Janik Steringer den Verein. In der abgelaufenen Spielzeit kämpfte die Arminia bis zum Schluss gegen den Abstieg. Erst ein fulminanter 6:1-Sieg am 34. Spieltag gegen Hertha BSC sicherte den Klassenerhalt.

«Mit Blick auf die zukünftige Entwicklung und Priorisierung haben wir festgestellt, dass Schnittmengen kleiner geworden sind und eine neue Ausrichtung für beide Seiten der richtige Schritt ist», sagte Kniat. «Wer mich kennt weiß, dass ich dem Club und diesem fußballverrückten Umfeld nur das Beste wünsche und ich bin mir sicher, dass man sich im Fußball immer wieder treffen wird.»

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