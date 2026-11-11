22-Jähriger nach versuchtem Tötungsdelikt in U-Haft
Unvermittelt soll der Angreifer ein Messer gezückt und auf einen Kontrahenten eingestochen haben. Bis zur Festnahme vergingen mehrere Tage. Was die Ermittler bisher zu dem Fall sagen.
Mannheim (dpa/lsw) - Wegen Verdachts auf ein versuchtes Tötungsdelikt sitzt ein 22 Jahre alter Mann in Untersuchungshaft. Er soll Ende Oktober an einer Straße in Mannheim nach einer körperlichen Auseinandersetzung einen 24-Jährigen mit einem Messer angegriffen und ihm unter anderem im Bauchraum Stich- und Schnittverletzungen zugefügt haben, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten. Ob die beiden sich kannten, vermochte eine Polizeisprecherin nicht zu sagen. Worum es bei dem Streit ging, blieb zunächst ebenso unklar.
Der Verletzte riss sich der Mitteilung zufolge los und ging in ein Krankenhaus, um seine Wunden behandeln zu lassen. Der Angreifer sei geflohen. Polizisten nahmen den Verdächtigen eine Woche später - am 6. November - fest. Ein Ermittlungsrichter setzte den Haftbefehl tags darauf in Vollzug.