22-Jähriger nach versuchtem Tötungsdelikt in U-Haft

Mannheim (dpa/lsw) - Wegen Verdachts auf ein versuchtes Tötungsdelikt sitzt ein 22 Jahre alter Mann in Untersuchungshaft. Er soll Ende Oktober an einer Straße in Mannheim nach einer körperlichen Auseinandersetzung einen 24-Jährigen mit einem Messer angegriffen und ihm unter anderem im Bauchraum Stich- und Schnittverletzungen zugefügt haben, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten. Ob die beiden sich kannten, vermochte eine Polizeisprecherin nicht zu sagen. Worum es bei dem Streit ging, blieb zunächst ebenso unklar.