Kriminalität

Festnahme nach versuchtem Tötungsdelikt in der Oberpfalz

Nach dem versuchten Tötungsdelikt in Postbauer-Heng im Oktober 2025 wurde ein weiterer Verdächtiger gefasst - diesmal am Frankfurter Flughafen. Was die Ermittler noch klären müssen.

Die Polizei nahm einen weiteren Verdächtigen fest. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa
Die Polizei nahm einen weiteren Verdächtigen fest. (Symbolbild)

Postbauer-Heng (dpa) - Im Zusammenhang mit einem versuchten Tötungsdelikt in Postbauer-Heng (Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz) haben die Ermittler einen weiteren Tatverdächtigen festgenommen. Wie die Kriminalpolizei Regensburg mitteilte, wurde der mit internationalem Haftbefehl gesuchte Mann bereits am 24. September am Flughafen Frankfurt gestellt. Damit sitzen inzwischen fünf Verdächtige in Haft.

Der Tatverdächtige war seit mehr als zwei Monaten gesucht worden. Nach seiner Festnahme wurde er nach Bayern überstellt und in ein Gefängnis gebracht.

Verletzungen teilweise durch Messer 

Bei dem Verbrechen waren Anfang Oktober 2025 im Gewerbegebiet von Postbauer-Heng drei Männer schwer verletzt worden, teilweise durch Messerstiche. Zunächst waren die Ermittler von einem Raubüberfall ausgegangen. Wegen der Schwere der Verletzungen und der Art der Tatausführung wird inzwischen wegen versuchten Totschlags beziehungsweise eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt. Die Polizei hatte zur Aufklärung des Falls zwischenzeitlich eine Belohnung von 5.000 Euro ausgesetzt.

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Bereits im Juni 2026 hatten Einsatzkräfte bei umfangreichen Durchsuchungen und Festnahmen mehrere Verdächtige festgenommen. Damals wurden ein 29-Jähriger und ein 23-Jähriger in einem Hotel im Raum Erlangen gefasst. Zwei weitere Tatverdächtige waren bereits zuvor in den Niederlanden und in Mittelfranken festgenommen worden.

Die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft untersuchen weiterhin die Hintergründe der Tat sowie die mögliche Beteiligung der festgenommenen Personen.

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