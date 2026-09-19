Tötungsdelikt in Dietzenbach - vierter Verdächtiger gefasst

Wiesbaden (dpa) - Nach den tödlichen Schüssen auf einen 60-Jährigen im hessischen Dietzenbach ist ein vierter Tatverdächtiger in den Niederlanden festgenommen worden. Wie die Staatsanwaltschaft Darmstadt und das Hessische Landeskriminalamt (HLKA) mitteilten, nahmen Einsatzkräfte der niederländischen Polizei den 20-Jährigen am Freitagabend in Groningen vorläufig fest.

Der Mann steht demnach im Verdacht, den 60-Jährigen am späten Montagabend in Dietzenbach mit einer Schusswaffe getötet zu haben oder an der Tat beteiligt gewesen zu sein. Die Zielfahnder des HLKA hätten ihn in Groningen lokalisiert und daraufhin Kontakt zu den niederländischen Strafverfolgungsbehörden aufgenommen, hieß es.

Passanten fanden Mann schwer verletzt auf Straße

Passanten hatten den 60-Jährigen schwer verletzt auf einer Straße entdeckt. Kurze Zeit später starb der Mann im Krankenhaus. Zuvor hatten Passanten laute Knallgeräusche gemeldet.

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Bereits am Dienstagmorgen waren nach Angaben der Ermittler drei Tatverdächtige vorläufig festgenommen worden. Die Männer im Alter von 20, 26 und 37 Jahren befinden sich inzwischen in Untersuchungshaft. Das HLKA führt die Ermittlungen im Auftrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt.