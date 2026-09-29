22-Jähriger verletzt sich schwer bei Motorradtrick

Heidenheim (dpa/lsw) - Beim Versuch eines Motorradkunststücks ist ein junger Mann in Heidenheim gestürzt und hat sich schwer verletzt. Polizeiangaben zufolge trug der 22-Jährige keinen Helm. Er kam ins Krankenhaus. Zudem erwarten ihn Strafanzeigen, weil er laut Polizei keinen Führerschein hat und die Maschine unbefugt gefahren ist.

Der Mann soll sich am Samstag auf einem Parkplatz auf das Motorrad eines Bekannten gesetzt haben und damit losgefahren sein. Der Schlüssel steckte. Der Fahrer soll sich an einem sogenannten Wheelie versucht haben und gegen ein geparktes Auto gestoßen sein. Als er noch einmal das Fahrkunststück versuchte, fuhr er gegen ein weiteres Auto und stürzte.

Ein «Wheelie» bezeichnet das Fahren auf den Hinterrädern - sowohl bei Motorrädern als auch Fahrrädern oder neuerdings E-Scootern.