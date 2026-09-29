Unfall

22-Jähriger verletzt sich schwer bei Motorradtrick

Ein junger Mann setzt sich in Heidenheim auf ein fremdes Motorrad und will ein Kunststück machen. Doch das geht schief.

Ein Mann hat sich in Heidenheim auf ein fremdes Motorrad gesetzt und bei einem sogenannten Wheelie schwer verletzt. (Symbolbild) Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/dpa-tmn
Ein Mann hat sich in Heidenheim auf ein fremdes Motorrad gesetzt und bei einem sogenannten Wheelie schwer verletzt. (Symbolbild)

Heidenheim (dpa/lsw) - Beim Versuch eines Motorradkunststücks ist ein junger Mann in Heidenheim gestürzt und hat sich schwer verletzt. Polizeiangaben zufolge trug der 22-Jährige keinen Helm. Er kam ins Krankenhaus. Zudem erwarten ihn Strafanzeigen, weil er laut Polizei keinen Führerschein hat und die Maschine unbefugt gefahren ist. 

Der Mann soll sich am Samstag auf einem Parkplatz auf das Motorrad eines Bekannten gesetzt haben und damit losgefahren sein. Der Schlüssel steckte. Der Fahrer soll sich an einem sogenannten Wheelie versucht haben und gegen ein geparktes Auto gestoßen sein. Als er noch einmal das Fahrkunststück versuchte, fuhr er gegen ein weiteres Auto und stürzte.

Ein «Wheelie» bezeichnet das Fahren auf den Hinterrädern - sowohl bei Motorrädern als auch Fahrrädern oder neuerdings E-Scootern.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Frittieren geht schief: Fünf Menschen verletzt
Feuer in Wohnhaus

Frittieren geht schief: Fünf Menschen verletzt

Eine Frau frittiert und plötzlich brennt die ganze Küche. Alle fünf Anwesenden müssen in ein Krankenhaus gebracht werden.

13.09.2026

Biker macht Wheelie und rast auf Polizisten zu – Fahndung
Zeugenaufruf

Biker macht Wheelie und rast auf Polizisten zu – Fahndung

Ein Beamter steht für eine Kontrolle an einer Straße. Er beobachtet dabei eine gefährliche artistische Einlage eines Motorradfahrers. Der denkt aber gar nicht ans Anhalten.

19.05.2025

Nach «Wheelie»-Unfall: Ermittlungen gegen Motorradfahrerin
Gefährdung des Straßenverkehrs

Nach «Wheelie»-Unfall: Ermittlungen gegen Motorradfahrerin

Vor einer Bremsschwelle zieht eine Motorradfahrerin das Vorderrad ihrer Maschine in die Luft, doch sie verliert die Kontrolle. Das hat Folgen.

17.03.2025

Heidenheim

Zusammenstoß Auto und Motorrad: 18-Jähriger schwer verletzt

14.05.2023

Heidenheim

Fotoaufnahmen gehen schief: Motorradfahrer schwer verletzt

30.04.2023