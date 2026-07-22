22 Kilo Koks im Koffer - Mann per Datenabgleich gefasst

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Mit mehr als 22 Kilogramm Kokain im Handgepäck ist ein Mann am Frankfurter Flughafen gefasst worden. Der 23-Jährige wurde am Gate bei seiner Einreise aus der Dominikanischen Republik überführt, wie das Hauptzollamt Frankfurt mitteilte. In dem Koffer befanden sich demnach die Drogen in Blöcke gepresst. Laut den Angaben waren die Beamten durch das sogenannte PNR-Verfahren - also einen Datenaustausch von Fluggesellschaft und Ermittlern - auf den Mann aufmerksam geworden.

Der mutmaßliche Drogenschmuggler wurde bei dem Vorfall, der sich demnach bereits am 13. Juli ereignete, vorläufig festgenommen und das Kokain im Schwarzmarktwert von etwa 1,6 Millionen Euro beschlagnahmt. Laut den Angaben war das Gepäck des Mannes nach dem Datenabgleich gezielt durchsucht worden.

Fluggesellschaften müssen Passagierdaten melden

Seit einigen Jahren müssen Fluggesellschaften die Daten aller Passagiere von kommerziellen Flügen an das Bundeskriminalamt weiterleiten. Dabei geht es um die sogenannten Passenger Name Records (PNR), die unter anderem die Namen der Reisenden sowie das Abflugdatum beinhalten.

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«Dieser Fall - ein sogenannter PNR-Treffer - ist ein gutes Beispiel für die treffsichere, digitale Risikoanalyse des Zolls», sagte die Sprecherin des Hauptzollamts, Christine Straß. «Das kann sehr hilfreich sein, wenn es darum geht, Straftaten aufzuklären oder auch zu verhüten. Natürlich geschieht dies alles in einem rechtlich sehr engen Rahmen, und nur unter sehr strengen Voraussetzungen.»

PNR-Daten werden sechs Monate gespeichert