2,2 Promille und zwei platte Reifen bei Verkehrskontrolle

Philippsburg (dpa/lsw) - Mit zwei platten Reifen und einem stark beschädigten Wagen hat die Polizei einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Als die Beamten das Fahrzeug am Montag auf der Bundesstraße 35 bei Philippsburg (Landkreis Karlsruhe) kontrollierten, stellten sie nach Polizeiangaben einen Alkoholwert von rund 2,2 Promille fest. Der 55-Jährige musste zur Blutentnahme mit aufs Revier, sein Wagen wurde abgeschleppt.