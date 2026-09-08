Betrunken am Steuer

2,2 Promille und zwei platte Reifen bei Verkehrskontrolle

Auf der Straße fällt ein schwerbeschädigtes Auto auf. Als die Polizei den Wagen stoppt, wird schnell klar: Die platten Reifen sind nicht das einzige Problem.

Die Polizei stellte bei dem Autofahrer rund 2,2 Promille fest. (Symbolbild) Foto: Heiko Becker/dpa
Die Polizei stellte bei dem Autofahrer rund 2,2 Promille fest. (Symbolbild)

Philippsburg (dpa/lsw) - Mit zwei platten Reifen und einem stark beschädigten Wagen hat die Polizei einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Als die Beamten das Fahrzeug am Montag auf der Bundesstraße 35 bei Philippsburg (Landkreis Karlsruhe) kontrollierten, stellten sie nach Polizeiangaben einen Alkoholwert von rund 2,2 Promille fest. Der 55-Jährige musste zur Blutentnahme mit aufs Revier, sein Wagen wurde abgeschleppt.

Woher die Schäden an dem Auto stammen, ist bislang unklar. Die Polizei sucht deshalb nach Zeugen und möglichen Geschädigten eines Unfalls.

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