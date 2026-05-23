Alkohol am Steuer

Polizei stoppt Autofahrer mit 2,9 Promille

Ein 42-Jähriger fährt im Rhein-Neckar-Kreis Schlangenlinien und wird angehalten. Bei der Kontrolle kann er vor den Polizisten kaum das Gleichgewicht halten.

Die Polizei stoppte den betrunkenen Fahrer nach seiner Schlangenlinienfahrt. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa
Die Polizei stoppte den betrunkenen Fahrer nach seiner Schlangenlinienfahrt. (Symbolbild)

Sinsheim (dpa/lsw) - Die Polizei hat im Rhein-Neckar-Kreis einen Autofahrer mit 2,9 Promille gestoppt. Der 42-Jährige fuhr laut Mitteilung am späten Freitagabend in Schlangenlinien auf der Bundesstraße zwischen Reichartshausen und Sinsheim. Er sei teilweise in den Gegenverkehr gefahren und habe bei der Kontrolle vor den Beamten kaum sein Gleichgewicht halten können, hieß es. Laut Polizei liegen bislang keine Hinweise darauf vor, dass andere Verkehrsteilnehmer gefährdet wurden. Dem 42-Jährigen sei eine Blutprobe entnommen worden, ihn erwartet jetzt eine Anzeige wegen Alkohols am Steuer.

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