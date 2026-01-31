Alkohol am Steuer

Mannheim: Betrunkener Ford-Fahrer gestoppt

Einem Streifenwagen fiel am frühen Samstagmorgen ein Ford Focus auf, der in Schlangenlinien durch Mannheim fuhr. Bereits beim Aussteigen verlor der Fahrer das Gleichgewicht.

Beim Aussteigen verlor der Autofahrer das Gleichgewicht (Symbolbild). Foto: Adobe Stock
Mannheim. Ein betrunkener 25-jähriger Ford-Fahrer ist in Mannheim in der Nacht von der Polizei kontrolliert worden. Wie die Polizei mitteilt, war einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt das Fahrzeug gegen 3.30 Uhr in der Ludwig-Jolly-Straße aufgefallen.

Der Mann fuhr mit leicht überhöhter Geschwindigkeit und in Schlangenlinien und reagierte zunächst nicht auf das Anhaltezeichen der Beamten. In der Nähe der Jungbuschbrücke hielt die Polizei den Ford Focus schließlich an und kontrollierte den Fahrer. Beim Aussteigen verlor der 25-Jährige das Gleichgewicht und zeigte deutliche Anzeichen von Alkoholeinfluss.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,54 Promille. Die Beamten behielten den Führerschein und den Fahrzeugschlüssel ein und untersagten dem Mann die Weiterfahrt. Für eine Blutentnahme brachten sie ihn auf das Polizeirevier.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt nahm die Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr auf. (heh)

