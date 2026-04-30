Betrunken am Steuer

Polizei stoppt betrunkenen Lkw-Fahrer mit 1,7 Promille

Betrunken und ohne Papiere auf Achse: Die Polizei stoppt einen Kleinlaster samt Anhänger – und entdeckt dabei gleich noch weitere Verstöße.

Polizei stoppt betrunkenen Lastwagenfahrer. (Archivbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa
Polizei stoppt betrunkenen Lastwagenfahrer. (Archivbild)

Ahorn/Boxberg (dpa) - Betrunken, ohne Führerschein und ohne Fahrtenschreiber auf der Autobahn 81: Bei einer Kontrolle hat die Polizei den Fahrer eines Kleinlastwagens mitsamt Anhänger aus dem Verkehr gezogen. Der 41-Jährige war in Richtung Boxberg (Main-Tauber-Kreis) unterwegs gewesen, als die Beamten ihn stoppten. Dabei stellten sie zusätzlich fest, dass sein Anhänger vermutlich auch nicht haftpflichtversichert war. Ein Alkoholtest ergab mehr als 1,7 Promille. Der Mann muss mit mehreren Anzeigen rechnen, wie die Polizei nach dem Vorfall vom Mittwoch mitteilte.

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