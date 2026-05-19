Stuttgart

23-Jähriger greift Stadtbahnfahrer mit spitzem Gegenstand an

Ein junger Mann soll den Fahrer einer Stadtbahn angegriffen haben. Schon im Vorfeld der Attacke gab es Ärger.

Ein Stadtbahnfahrer ist von einem 23-Jährigen angegriffen worden. (Illustration) Foto: Boris Roessler/dpa
Ein Stadtbahnfahrer ist von einem 23-Jährigen angegriffen worden. (Illustration)

Stuttgart (dpa) - Ein 23-Jähriger soll einen Fahrer einer Stuttgarter Stadtbahn angegriffen und mit einem spitzen Gegenstand verletzt haben. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, wurde der Mann festgenommen. Er sollte noch im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden. 

Der Verdächtige war den Angaben zufolge am späten Montagabend in der Bahn Richtung Flughafen unterwegs gewesen, als er unvermittelt an die Tür zur Fahrerkabine schlug. Als der 55 Jahre alte Fahrer der Bahn öffnete, griff ihn der 23-Jährige den Angaben zufolge an.

Zuvor war der Mann bereits aufgefallen, weil er nach einem angeblichen Pfeffersprayangriff durch eine Gruppe junger Männer in Richtung eines vorbeifahrenden Autos geschlagen haben soll. Dessen Fahrer musste heftig bremsen, wie dieser der Polizei berichtete. Danach sei der 23-Jährige in die Bahn eingestiegen, in der sich später die Attacke auf den Stadtbahnfahrer ereignete.

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